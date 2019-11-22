انعقاد اجتماع مجلس رؤساء الجمارك لرابطة الدول المستقلة في طشقند

طشقند، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انعقد اجتماع مجلس رؤساء جمارك البلدان الأعضاء في منظمة رابطة الدول المستقلة في طشقند.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لهيئة الجمارك الحكومي الأوزبكي أن الرؤساء والممثلين المفوضين للهيئات الجمركية من أذربيجان وبيلاروس وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان والبلدان الأعضاء الأخرى في منظمة رابطة الدول المستقلة شاركوا في الاجتماع.

ونوقشت في الاجتماع المقترحات والمبادرات الرامية إلى تحسين المجال الجمركي في هذه البلدان وتوسيع التعاون الدولي وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان المجاورة والبلدان الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وعقدت اجتماعات ثنائية في إطار الاجتماع. تمت الموافقة على الشروط الفنية لتبادل المعلومات بين هيئتي الجمارك في أوزبكستان وأذربيجان بشأن البضائع والمركبات التي تعبر الحدود.

كما وقعت الدول الأعضاء اتفاقا بشأن التمثيل المتبادل للأختام.