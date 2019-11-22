سايليف: حضور النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا هذا المنتدى يؤكد مرة أخرى على أهمية الفعالية

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قال دميتري ساويليف إن العلاقات في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة بين روسيا وأذربيجان تتطور تطورا مكثفا في بضع سنوات أخيرة.

أفادت أذرتاج عن ساويليف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الأذربيجانية نائب الدوما الروسي قوله في أثناء المنتدى الإقليمي الروسي الأذربيجاني المنعقد في موسكو لمراسلة ارتاج إن حضور النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا هذا المنتدى يؤكد مرة أخرى على أهمية الفعالية.

وأضاف ساويليف أن "أذربيجان أكثر شركاء روسيا ثقة واعتبارا وأود أن أقول شريك موثوق وحيد. وعقد هذا المنتدى في موسكو مهم للغاية بالنسبة لنا وقد شاركت أذربيجان في منتدى النقل المنعقد في موسكو أيضا."

وأشار النائب الروسي إلى أهمية وضرورة التعاون في مجال السياحة قائلا إن "السياحة مجال بالغة الأهمية التي تؤيد بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وكلما كثر عدد الروس الزائرين أذربيجان ازداد حبهم لأذربيجان ولدى الروس مثل يقول إن الروية مرة أحسن من السماع عشرة. والروس الذين زاروا أذربيجان مرة واحدة لا يستهينون بها فيما بعدُ وهذا أمرٌ مهم جدا."