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    اقتصاد


    كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال 9 أشهر العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – سبتمبر العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 23 مليون دولار.

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