كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال 9 أشهر العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – سبتمبر العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 23 مليون دولار.