كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال 9 أشهر العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – سبتمبر العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 23 مليون دولار.
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