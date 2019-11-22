مؤتمر علمي دولي حول "فلسفة عماد الدين نسيمي وقيم اليونسكو"

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

عقد معهد الفلسفة لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان مع اللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان لليونسكو مؤتمراً علمياً دوليًا في موضوع "فلسفة عماد الدين نسيمي وقيم اليونسكو".

أفادت أذرتاج أنه في المؤتمر الذي حضره العلماء والخبراء المعرفون ألقى نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الأكاديمي عيسى حبيبايلي كلمة وتحدث فيها عن أهمية مرسوم الرئيس إلهام علييف حول الاحتفال بالذكرى الـ650 للشاعر الكبير عماد الدين نسيمي وإعلان 2019 "عام النسيمي". وأشار إلى أن هذه الإجراءات هي مؤشر على القيمة العالية لشخصية وأعمال النسيمي وتمكن من ترويج تراثه وأفكاره الخالدة.

شدد الأكاديمي على أن الزعيم الوطني العام حيدر علييف كان يولي أهمية كبيرة لتراث عماد الدين نسيمي، فقد تم إدراج الذكرى ال650 لنسيمي في قائمة الاحتفالات بمبادرة من حيدر علييف. وأكد أن تراث الشاعر الكبير تمت دراسته على نطاق واسع وترويجه نتيجة لرعاية القائد العظيم حيدر علييف.

في حديثه عن تراث النسيمي الغني، أشاد الأكاديمي عيسى حبيببيلي بأن الشاعر الكبير يحتل مكانة خاصة في صفوف العباقرة الكبار الذين قدمهم الأدب الأذربيجاني للحضارة العالمية وأن نسيمي هو مفكر وشاعر معروف ومعترف به على نطاق واسع في العالم. وهو مؤسس بارز لتيار الحروفية في الأدب الأذربيجاني. تحتوي قصائد نسيمي على دعوة قوية إلى كمال الإنسان. وصف الشاعر الإنسان الكامل في أشعاره، ليس فقط في العالم الحقيقي ولكن بمعنى أعلى وجود للكون.

وأفاد الأكاديمي عيسى حبيبيلي أن الاحتفالات المكرسة للشاعر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي تقام في بلدنا وفي الدول الخارجية.

وقال مدير معهد الفلسفة لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، الدكتور في العلوم الفلسفية والبروفيسور إلهام محمدزاده إن عماد الدين نسيمى ترك تراثاً غنياً لا يقدر بثمن في الأدب والفلسفة. وقال إن نسيمي قام بنشر تيار الحروفية على نطاق واسع ليس فقط في أذربيجان، بل في الشرق بأسره أيضاً وأن الشاعر أصبح أحد الوجوه الأكثر شهرة في مصر والعراق وإيران والأناضول.

قال العالم إن الزعيم الوطني حيدر علييف أولي اهتماماً كبيراً بتراث عماد الدين نسيمي.

تحدث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والأمين العام للجنة الوطنية الأذربيجانية لليونسكو إيلنور سلطانوف عن العلاقات بين أذربيجان واليونسكو مشيداً بالدور الخاص للنائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا في تطوير هذه العلاقات. أكد إيلنور سلطانوف على أهمية التدابير المتخذة لنشر وترويج تراث نسيمي.

أعرب السيد كوتوتيس يانكاوسكاس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أذربيجان عن أفكاره عن نسيمي وأهمية تراثه.

قالت نائبة وزير الثقافة والعضو المراسل لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان السيدة سيوده محمدعلييفا إن تراث نسيمي تلقى تقديره الكبير بمبادرة من الزعيم الوطني العظيم حيدر علييف وفي عام 1973 تم الاحتفال بالذكرى ال600 للشاعر على مستوى اليونسكو وتم نصب تمثاله في باكو.

أشارت السيدة سيوده محمدعلييفا أيضاً إلى أنه تم تسمية أحد أصغر الكواكب باسم نسيمي من قبل الاتحاد الفلكي الدولي في هذا العام.

وقالت نائبة الوزير إن الشاعر الكبير نسيمى له مكانة خاصة في تاريخ الأدب والفكر الفلسفي.

تحدث السفير الفرنسي في أذربيجان زكاري غروس عن أهمية علاقات أذربيجان مع بلاده. تحدث عن القيم الإنسانية العالمية لتراث نسيمي.

قالت الأكاديمية نرجيس أخندوفا، السكرتيرة الأكاديمية لقسم العلوم الاجتماعية في أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان إن نسيمي هو المفكر العظيم الذي أدخل حداثة مهمة في الشعر الأذربيجاني الكلاسيكي. تحدثت العالمة عن أهمية أعمال نسيمي الخالدة.

قال المستشار الثقافي للسفارة التركية في أذربيجان عرفان شيفتسي إن عماد الدين نسيمى كان دائماً مع الحق. يحتل الحب للإنسان واحاسيس الحب مكانة رئيسية في اشعاره.

استمع إلى تقارير من علماء أذربيجان والدول الأخرى في مواضيع "خصوصيات شخصية وفلسفة عماد الدين نسيمي" و"نظرة إلى أسرار نسيمى" وغيرها.

تم نشر مواد المؤتمر في كتاب "فلسفة نسيمي والقيم العالمية العامة".