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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الشاي المورد إلى البلد هذا العام

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    استورد 11 الفا و144 طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – أكتوبر هذا العام.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 43 مليونا و614 ألف دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 10 آلاف و910 طن بقيمة 42 مليونا و378 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشاي المورد إلى البلد هذا العام
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