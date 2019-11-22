اسماعيللي تكتسي بحلتها البيضاء
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
اسماعيللي، 22 نوفمبر (أذرتاج).
اكتست طبيعة اسماعيللي بحلتها البيضاء حيث تشهد تساقط أول ثلوج في هذا الموسم. بلغت سماكة الثلوج في القرى النائية أمثال لاهيج وبروفدال وجوليان وقالاجيق وموجو وسولوط 5-10 سم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٢]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٤:١٢]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٥]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك