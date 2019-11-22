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    اسماعيللي تكتسي بحلتها البيضاء

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:١٧]

    اسماعيللي، 22 نوفمبر (أذرتاج).

    اكتست طبيعة اسماعيللي بحلتها البيضاء حيث تشهد تساقط أول ثلوج في هذا الموسم. بلغت سماكة الثلوج في القرى النائية أمثال لاهيج وبروفدال وجوليان وقالاجيق وموجو وسولوط 5-10 سم.

    AZERTAG.AZ :اسماعيللي تكتسي بحلتها البيضاء
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    اسماعيللي تكتسي بحلتها البيضاء