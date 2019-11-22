اسماعيللي، 22 نوفمبر (أذرتاج). اكتست طبيعة اسماعيللي بحلتها البيضاء حيث تشهد تساقط أول ثلوج في هذا الموسم. بلغت سماكة الثلوج في القرى النائية أمثال لاهيج وبروفدال وجوليان وقالاجيق وموجو وسولوط 5-10 سم.

AZERTAG.AZ : اسماعيللي تكتسي بحلتها البيضاء

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