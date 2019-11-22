ألمانيا تفتح أبوابها من جديد للمهاجرين

برلين، 22 نوفمبر (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في 20 نوفمبر إن بلاده مستعدة لدعم توزيع المهاجرين على متن السفن والقوارب الشراعية التي تقترب من سواحل أبينين، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره الألماني هايكو ماس في 20 نوفمبر. أفادت أذرتاج أن الضيف الإيطالي أشاد بألمانيا كدولة مستجيبة على الدوام لطلبات المساعدة. وقال في المؤتمر الصحفي المشترك في برلين: "ينبغي على الدول الأخرى أن تحذو حذو ألمانيا. نأمل أنها أيضاً تظهر تضامناً في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية ".

قال وزير الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس إنه يتعين على الدول الأوروبية وضع آلية مشتركة لحل قضايا الهجرة بناءً على مبدأ التضامن والمسؤولية المتساوية. وقال إن روما التي غالباً ما تضطر إلى التغلب على الصعوبات: "من المهم إظهار التضامن مع دول مثل إيطاليا التي تتلقى الضربة أولاً".

ومع ذلك، قال الوزير الألماني إن بلاده مستعدة لقبول ربع الأجانب غير الشرعيين في إيطاليا بعد أن تم إنقاذهم من البحر.

وقار سيدوف

المراسل الخاص لأذرتاج

برلين