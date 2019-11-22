  362 طائرة طلبيات «دبي للطيران 2019»

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج).

شهد «معرض دبي للطيران 2019»، الذي اختتم فعالياته، أمس، طلبات ومذكرات التزام واتفاقات شراء لـ362 طائرة، حيث استحوذت شركتا «إيرباص» الأوروبية، و«بوينغ» الأميركية، على أكثر من 90.3% من إجمالي الطلبيات، بعدد 327 طائرة تجارية.

وبلغ مجموع طلبيات شركة «إيرباص» خلال فعاليات المعرض، الذي شهد زيارة 84 ألفاً و43 زائراً تجارياً، 232 طائرة، شملت طلبية لـ120 طائرة لشركة العربية للطيران، منها 73 طائرة (A320neo)، و27 طائرة (A321neo)، و20 طائرة (A321XLR).

كما وقعت شركة «طيران الإمارات»، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة (A350-900 XWB) بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم).

من جهتها، أعلنت شركة الطيران السنغالي توقيع مذكرة تفاهم لشراء ثماني طائرات من طراز(A220-300).

بدورها، وقعت شركة طيران ناس، الناقل الاقتصادي في السعودية، اتفاقية لشراء 10 طائرات «إيرباص» من طراز (A321XLR).

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «جي إي كابيتال أفييشن سيرفيسيز» صفقة مع شركة «إيرباص» لشراء 32 طائرة، إذ شملت الطلبية شراء 12 طائرة من طراز (A330 neo)، فضلاً عن 20 طائرة من طراز (A321XLR)، بينما طلبت شركة «إيزي جيت» 12 طائرة من طراز (A320neo).

إلى ذلك، أعلنت شركة «بوينغ» طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقيات لشراء 95 طائرة تجارية تقدّر قيمتها بـ17.4 مليار دولار (نحو 63.8 مليار درهم)، وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

وضم ذلك اتفاقية مع «طيران الإمارات»، لشراء 30 طائرة (787-9 دريملاينر)، وخطوط «طيران أستانا»، لشراء 30 طائرة (737 ماكس 8)، إضافة إلى طلب شراء 10 طائرات «بوينغ» من قبل شركة «صن إكسبريس»، فضلاً عن طلب شراء 20 طائرة (737 ماكس)، من قبل شركة طيران لم يتم الكشف عنها. وأعلنت بوينغ أيضاً طلب خطوط «بيمان بنغلاديش» شراء طائرتي (787-9 دريملاينر)، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم مع غانا لشراء ثلاث طائرات (787-9 دريملاينر).

وشهد المعرض توقيع اتفاقيات وخطابات نوايا تتضمن 29 طائرة «داش 8-400»، بينما سجلت «إمبراير» صفقتين تتضمن ست طائرات.

وعلى صعيد متصل، أكد العارضون وأعضاء الوفود الرسمية والرعاة في «معرض دبي للطيران 2019»، أن المعرض حقق نجاحاً لافتاً في دورته للعام الجاري، حيث شاركت في المعرض أكثر من 1288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات.

مصدر: الإمارات اليوم