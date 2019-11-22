توران طاووس يسحق قراباغ الرديف بثلاثية نظيفة

شمكير، 22 نوفمبر، أذرتاج

سحق نادي توران طاووس ضيفه قراباغ الرديف أغدام بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 65 المنظمة على ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي أدارها الحكم اقايف أمام 100 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض من جانب قاسموف د65 وصادقوف د85 ود90+1.

وعاقب الحكم لاعبين من توران و5 لاعبين من قراباغ الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والمواظبة على مخالفة قواعد اللعب.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز حافظ توران طاووس على موقعه ثالثا برصيد 21 نقطة فيما تراجع موقع قراباغ الرديف إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.