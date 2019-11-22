سفير بريطانيا يدشن مركز الموارد والتعليم في تارتار

تارتار، 22 نوفمبر، أذرتاج

قال جيمس شارب إن بريطانيا العظمى تؤيد بسلامة أراضي أذربيجان وهي مؤيدة بمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان سلميا.

أفادت أذرتاج عن شارب سفير بريطانيا العظمى لدى أذربيجان قوله في حديث له مع صحفيين اليوم في أثناء افتتاح مركز الموارد والتعليم في محافظة تارتار إن المباحثات بين كلا البلدين جارية بوساطة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونؤيد بجهود المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في حل النزاع سلميا ولكننا نريد أن نساعد الناس المتضررين من النزاع خلال هذه المدة أيضا وإذ نفتتح مراكز الموارد لدى مجتمعات اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا لانهم هم الأكثر تضررا من النزاع. وتقدم حكومة بريطانيا دعمها لتنمية أذربيجان.