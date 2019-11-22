أقصو يخسر أمام صباح الرديف ضيفه برباعية دون رد

أقصو، 22 نوفمبر، أذرتاج

خسر نادي أقصو برباعية دون رد أمام صباح الرديف باكو في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 66 المنظمة على ملعب أقصو المركزي أدارها الحكم حمزة زاده أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف صباح الضيف الأربعة سلطانوف د23 ود67 وقاسموف د55 وناجع زاده د90.

وعاقب الحكم لاعبين من أقصو ولاعبا من صباح بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التغلب تمكن صباح الرديف من متابعة صاحب الصدارة ثانيا بفارق نفطة برصيد 22 نقطة فيما تدنى أقصو إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.