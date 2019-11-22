خلوصي آكار: ابعاد حوالي 18 ألف عسكري من وظيفتهم بعد محاولة انقلاب 15 تموز

إسطنبول، 22 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار صرح بأن 17 الف و866 عسكري من القوات المسلحة التركية تم ابعادهم من وظيفتهم المشتبه بهم بالتعاون مع منظمة "فيتو" الإرهابية مضيفا أن 150 منهم هم الجنرالات.

وتحدث عن عملية "نبع السلام" تنفذه القوات المسلحة التركية وذكر أنه لم يتم استخدام أي أسلحة محظورة اثناء العملات العسكرية. وذكر أنه خلال العمليات تمت السيطرة على 4300 متر مربع بما فيها 600 منطقة سكنية لسوريا.