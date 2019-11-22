المجلس التركي يدعم مد خط كابل الألياف الضوئية عبر قاع بحر الخزر

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بغداد أمرييف بياناً بمناسية بداية إنشاء خط كابل الألياف الضوئية عبر قاع بحر الخزر.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع المجلس التركي في الانترنت أن الأمين العام بغداد أمرييف قال في بيانه: "إني أريد أن أعبر بكل سرور عن دعم المجلس التركي لإطلاق شبكة الألياف البصرية في قاع بحر الخزر (TransCaspian Fiber Optic –TCFO) بين أذربيجان وكازاخستان في أكتاو في 19 نوفمبر. ستساعد هذه المبادرة الإقليمية التي هي أحد الخطوط الرئيسة من مشروع الخط الإعلامي الأوراسيوي الرئيسي ((TASIM الذي وضعت أذربيجان أساسه في عام 2008 والتي تهدف إلى إنشاء العمود الفقري للالياف الضوئية عابرة القارات من أوروبا إلى آسيا في خلق الشبكة الإعلامية المفتوحة لتنمية المواصلات في المنطقة وتعزيز الخدمات الإلكترونية وبالتالي ترويج التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية في الدول الأوراسيوية".

يشدد في البيان على خلق الممر المرقم للاتصالات السلكية واللاسلكية بين أوروبا وآسيا في إطار هذا المشروع ومد الخط في قاع بحر الخزر طوله حوالي 380-400 كيلومتر. تبلغ حجم نقل البيانات لخط الكابل الرئيسي 4-6 تيرابايت/الثانية. ستقوم شركة “اذرتيليكوم” للعمليات من الجانب الأذربيجاني وشركتا “ترانستيليكوم” و“كازترانسكوم” للعمليات من الجانب الكازاخستاني بالمد المشترك للخط المشار إليه على أساس الاتفاق المبرم بين أذربيجان وكازاخستان في عام 2018 وبمشاركة فعالة من المجلس التركي.

أبلغ الأمين العام للمجلس التركي تحياته بمناسبة إنجاز هذا المشروع الهام جداً وأكد ثقته في أن هذا الحدث المشهود سيخدم فعاليات المجلس التركي وتقدم الدول الأعضاء فيه.