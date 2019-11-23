لندن، 23 نوفمبر، (أذرتاج). التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في الثاني والعشرين من نوفمبر الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في شركة "BP" برنارد لوني. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن اللقاء شهد بحث المسائل المتعلقة بآفاق التعاون بين أذربيجان وشركة "BP".

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "BP" في لندن

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