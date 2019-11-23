سماكة الثلوج في آلتي آغاج تصل الى 22 سم

قوبا، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تساقط الثلوج على المحافظات الشمالية الأذربيجانية.

أفاد مراسل أذرتاج ان بلدة آلتي آغاج بمحافظة خيزي شهدت تساقط كمية أكبر من الثلوج في المنطقة منذ مساء 23 نوفمبر. وصلت سماكة الثلوج هنا إلى 22 سم بينما شكلت سماكته في قرية خيناليق 12 سم وفي قرية قيريز 16 سم وفي قرية تنقالتي 18 سم وفي مركز محافظة قوبا 7 سم.

وانخفضت حرارة الطقس في قرية خيناليق بمحافظة قوبا لتصل إلى 18 درجة تحت الصفر.

وصل ارتفاع الثلوج في قرية لازه بمحافظة قوصار إلى 16 سم وانخفضت حرارة الطقس فيها إلى 15 درجة تحت الصفر.