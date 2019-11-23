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    استيراد 7321 منتجات متنوعة إلى البلد

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٨]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج

    تم استيراد 7321 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 11 مليارا و455 مليون و325 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أكتوبر.

    AZERTAG.AZ : استيراد 7321 منتجات متنوعة إلى البلد
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