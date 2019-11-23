بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني

موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

انعقدت مائدة مستديرة في موضوع "آفاق الفعاليات المتبادلة في الزراعة" على هامش الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني العاشر المنعقد في مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وزارة الاقتصاد الأذربيجاني وصندوق روسكونغريس.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المشرف في المائدة المستديرة عن جانب أذربيجان مستشار وزير الزراعة أنار حسينوف قال إن العلاقات الأذربيجانية الروسية تعتمد على الصداقة المتينة وحسن الجوار والشراكة الموثوقة ومبادئ الاحترام المتبادل. وذكر أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في مستوى الشراكة الاستراتيجية بفضل جهود مشتركة لرئيسي دولتي أذربيجان وروسيا وإرادتهما. وأضاف حسينوف أن سوق روسيا سوق تقليدية لمنتجات أذربيجان الزراعية والمنتجات الزراعية المصدرة إلى هذا البلد تحتل مكانا خاصا وقال إن منتجات الفواكه والخضروات الأذربيجانية يحبونها الروس جدا ومن هذا الانطلاق من الأنسب توسيع التجارة الزراعية بين البلدين وتحقيق مشاريع مشتركة ترمي إلى المزيد من تطوير التعاون في مجال الأبحاث الزراعية.

وجرت في المائدة المستديرة عروض حول الإصلاحات المنفذة في مجال الزراعة في البلد والمشاريع المنفذة ومناقشة مسائل تصدير المنتجات الزراعية الأذربيجانية إلى أسواق روسيا وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الزراعة.