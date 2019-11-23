    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]

    موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    انعقدت مائدة مستديرة في موضوع "آفاق الفعاليات المتبادلة في الزراعة" على هامش الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني العاشر المنعقد في مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وزارة الاقتصاد الأذربيجاني وصندوق روسكونغريس.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المشرف في المائدة المستديرة عن جانب أذربيجان مستشار وزير الزراعة أنار حسينوف قال إن العلاقات الأذربيجانية الروسية تعتمد على الصداقة المتينة وحسن الجوار والشراكة الموثوقة ومبادئ الاحترام المتبادل. وذكر أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في مستوى الشراكة الاستراتيجية بفضل جهود مشتركة لرئيسي دولتي أذربيجان وروسيا وإرادتهما. وأضاف حسينوف أن سوق روسيا سوق تقليدية لمنتجات أذربيجان الزراعية والمنتجات الزراعية المصدرة إلى هذا البلد تحتل مكانا خاصا وقال إن منتجات الفواكه والخضروات الأذربيجانية يحبونها الروس جدا ومن هذا الانطلاق من الأنسب توسيع التجارة الزراعية بين البلدين وتحقيق مشاريع مشتركة ترمي إلى المزيد من تطوير التعاون في مجال الأبحاث الزراعية.

    وجرت في المائدة المستديرة عروض حول الإصلاحات المنفذة في مجال الزراعة في البلد والمشاريع المنفذة ومناقشة مسائل تصدير المنتجات الزراعية الأذربيجانية إلى أسواق روسيا وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الزراعة.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٥‎٠]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٨]
    استيراد 7321 منتجات متنوعة إلى البلد
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
    الجمارك تكشف حجم الشاي المورد إلى البلد هذا العام
    بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني بحث آفاق التعاون الزراعي في الملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني