أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - أكتوبر لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 570 مليون و78 ألف دولار والى أوكرانيا 327 مليون و399 ألف دولار والى كازاخستان 21 مليونا و135 الف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٩]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٠١]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٠]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٧]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٩]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك