أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - أكتوبر لهذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 570 مليون و78 ألف دولار والى أوكرانيا 327 مليون و399 ألف دولار والى كازاخستان 21 مليونا و135 الف دولار.