باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 46 مليارا و705.8 مليون مانات بزيادة 6.9 في المائة خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 4719.2 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 42 مليارا و886.6 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 6.9 % خلال 10 أشهر

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