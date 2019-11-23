دبي تفوز باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي الـ18 للاتحاد الدولي للطرق

باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج).

أعلن الاتحاد الدولي للطرق فوز دبي ممثلة بهيئة الطرق والمواصلات باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق المزمع عقده في نوفمبر عام 2021 وذلك بعد منافسة مع ثلاث مدن عالمية متقدمة في مجال الطرق والبنية التحتية والمدن الذكية هي روتردام الهولندية وكوبنهاغن الدنماركية ومدينة سنغافورة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المؤتمر الذي انطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952 يعد من أكبر وأعرق المؤتمرات في مجال الطرق والبنية التحتية في العام.