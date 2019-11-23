موسكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو. أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالينتينا ماتفيينكو ألقتا كلمة في الملتقى.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو

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