    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٢]

    موسكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو.

    أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالينتينا ماتفيينكو ألقتا كلمة في الملتقى.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠١٩ [٢١:٠٣]
    زيارة النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا لمركز الجمباز الإيقاعي في مجمع "لوزنيكي" الأولمبي
    ٢١.١١.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٨]
    النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تلتقي مع رئيس الوزراء الروسي
    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الداخلية البلغاري
    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]
    النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو