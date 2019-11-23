رئيس الوزراء علي اسدوف يحضر قمة الاستثمار للشراكة الشرقية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

لندن، 23 نوفمبر، (أذرتاج).

انعقدت في الثاني والعشرين من نوفمبر في مدينة لندن البريطانية قمة الاستثمار للشراكة الشرقية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف شارك في اعمال القمة التي أقيمت في مقر البنك.

وقد عقد رئيس الوزراء علي اسدوف علي هامش القمة لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء الاوكراني الكسي غونتشاروك ورئيس الوزراء المولدافي ايون كيكو ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما جاكارتي.

وتم على هامش القمة توقيع اتفاق تعاون بين حكومة أذربيجان والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية واتفاق التبرع بشأن مشاركة أذربيجان في مؤسسة أوروبا الشرقية لكفاءة الطاقة والبيئة.