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    الرئيس الأذربيجاني يتلقى برقية من مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٠]

    باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج).

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية من السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم مستشار الشئون القضائية والدينية بوزارة شئون الرئاسة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    "فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

    يسعدني والوفد المرافق المتشرف بالحضور والمشاركة في قمة باكو الثانية العالمية للزعماء الدينيين.

    أن ارفع لمقامكم الكريم آيات التحية والتقدير والاحترام، لرعايتكم القمة ومباشرتكم الحضور وافتتاحكم هذه القمة الرائدة.

    والتي تعتبر من ضمن مؤتمرات هامة أقيمت في أذربيجان.

    وإن عنايتكم ورعايتكم للمشاركين من علماء الأديان وبهمة عالية من شيخ الإسلام الله شكر باشازاده حفظه الله، تستوجب من الجميع شكركم والإعراب لكم عن بالغ التقدير.

    دمتم في رعاية الله".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يتلقى برقية من مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية
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