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    وزير الاقتصاد الاذربيجاني يعقد عدة لقاءات عمل في موسكو

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٢]

    موسكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج).

    عقد وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف علي هامش زيارته الي موسكو مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه جاء في اللقاء أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا أذربيجان خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الحالي 2.2 مليار دولار امريكي بزيادة نسبتها أكثر من 25 في المائة. واكد الجانبان أن مجال صناعة الآلات والسيارات من اهم مجالات التعاون الثنائي وبحثا مسائل التعاون في مجالات صناعات الطيران والسفن والأدوية والزراعة وغيرها.

    كما التقى وزير الاقتصاد مع رئيس جهاز مكافحة الاحتكار الفيدرالي الروسي ايغور ارتيميف. وقدم المسؤول الروسي خلال اللقاء للوزير الاذربيجاني معلومات موسعة عن اتجاهات نشاط الجهاز المذكور والاعمال المقامة في هذا المجال داخل روسيا معربا عن حرصهم على تطوير التعاون مع الجهات ذات الصلة بأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد الاذربيجاني يعقد عدة لقاءات عمل في موسكو
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