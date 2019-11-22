النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي برئيس روسيا فلاديمير بوتين في موسكو

موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

جرى لقاء بين النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا التي تزور روسيا حاليا وبين رئيس روسيا فلاديمير بوتين.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الروسي قدم جائزة الدولة للنائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني التي قلدها بوسام الصداقة وفقا للمرسوم الذي وقع عليه في الثالث عشر من أغسطس.

ثم جرى بين الطرفين محادثة.

ثم قرئ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تقليد النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بوسام الصداقة على خدماتها في تطوير وتوطيد العلاقات الروسية الأذربيجانية.

ثم قدم الرئيس بوتين وسام الصداقة إلى النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا.