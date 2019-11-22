النائبة الأول للرئيس الأذربيجاني ورئيسة مجلس الاتحاد الروس تجتمعان على مأدبة عشاء

موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا التي تزور الاتحاد الروسي في زيارة رسمية اجتمعت مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي والينتينا ماتفيينكو على مأدبة عشاء في الثاني والعشرين من نوفمبر.