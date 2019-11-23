6.5 في المائة انخفاضا في ودائع الاهالي بالعملة الأجنبية في البنوك

باكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج).

صرحت لجنة الإحصاء الوطنية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن ودائع الأهالي بالبنوك حتى الأول من اكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 5 في المائة ف ما يعادل بالعملة المحلية ليرتفع إلى 8 مليارات و605.3 مليون مانات وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ذكرت لجنة الإحصاء أنّ 55.7 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و44.3 في المائة منها بالعملة المحلية. وأضافت أن الودائع بالعملة الوطنية سجلت زيادة نسبتها 24.1 في المائة فيما انخفضت بالعملات الأجنبية بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي.