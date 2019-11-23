غو مين: آمل أن الشركات الصينية الأخرى أيضاً ستنجز مشاريع استثمارية في نخجيوان في المستقبل

نخجيوان، 24 نوفمبر، أذرتاج

قمت بزيارتي الأولى إلى نخجيوان بصفتي السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية الصين الشعبية لدى أذربيجان، وتركت الزيارة تأثيراً كبيراً لدي.

جاء هذا في الصريحات التي أدلت بها السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية الصين الشعبية لدى أذربيجان غو مين في مقابلتها مع مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج.

وقالت السفيرة: "خلال الزيارة احيينا ذكرى القائد الوطني العام حيدر علييف. تعرفنا على المعروضات في متحف حيدر علييف وكان هذا ممتعاً وحصلنا على معلومات مفصلة عن الشخصية العبقرية"، وأشارت إلى أن أساس علاقات التعاون بين الصين وأذربيجان وضع من قبل الزعيم الوطني العام ولرجل الدولة العظيم خدمات استثنائية في إقامة العلاقات المخلصة بين البلدين.

قالت السفيرة: "خلال زيارتي إلى نخجيوان، تعرفت على تاريخ وثقافة وتقاليد هذا المكان. أعتقد أن نخجيوان مكان مقدس ورائع وموطن للعباقرة. خلال الزيارة التي استمرت يومين، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى وناقشت تطوير العلاقات المتبادلة. حاليا يتعاون العديد من الشركات الصينية مع نخجيوان. ويمكن أن نشير منها إلى Huawei وChongqing Lifan Industries. أود أن أعرب عن امتناني لرئيس المجلس العالي للجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي السيد واصف طالبوف على ثقته في شركة هواوي في بداية عملها في الجمهورية."

وقالت الدبلوماسية الصينية أيضاً إنه خلال زيارتها لمصنع سيارات “Lifan في نخجيوان، حصلت على معلومات عن تجميع العديد من السيارات من هذا النوع هنا وعن إمكانية زيادة عددها. وأعربت عن أملها فى أن تنفذ الشركات الصينية الأخرى أيضاً مشاريع استثمارية هنا في المستقبل.

وقالت السفيرة أيضاً: " إن لقاءاتنا مع طلبة جامعة نخجيوان الحكومية ومناقشات مثيرة للاهتمام هناك لا يمكن نسيانها. لدينا علاقات جيدة في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والتجارة والاقتصاد وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير هذه العلاقات ".