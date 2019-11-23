إحياء ذكرى ضحايا غولودومور في أوكرانيا

كييف، 24 نوفمبر، أذرتاج

تحيي ذكرى ضحايا غولودومور ("الإبادة جوعاً") في أوكرانيا خلال 1932- 1933.

بدأت الإجراءات بهذه المناسبة بإعلان الحداد من يوم السبت.

في 23 نوفمبر، تم تنظيم مراسيم الحداد في ساحة المتحف الوطني لضحايا غولودومور بمشاركة هيئات الدولة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والرسميين القادمين من الخارج. وتم نكث أعلام الدولة في أوكرانيا اليوم في كييف. في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، تم إحياء ذكرى ضحايا غولودومور بصمت لمدة دقيقة. بدأت حملة "اشعل الشمعة" في أراضي أوكرانيا.

وحسب بيانات مجموعة "ريتنغ" الاجتماعية أن 73% من السكان أكد أنهم سيشعلون الشموع في ذكرى ضحايا غولودومور. تم تقييد الحركة في بعض الشوارع والطرق في كييف بسبب الحداد.

من الجدير بالذكر أن حادثة غولودومور أي الإبادة جوعاً استمرت من أبريل 1932 إلى نوفمبر 1933 وحسب بعض المعلومات أن عدد ضحايا غولودومور يتراوح بين 7- 10 ملايين شخص.

في عام 2006 اعترف البرلمان الأوكراني – الرادا العليا بحادثة غولودومور كحادث الأبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني.

أميل حسينلي، المراسل الخاص لوكالة أذرتاج،

كييف