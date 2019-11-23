مناقشة المزيد من توسيع مجالات النعاون بين شاكي وكولمار في فرنسا

كولمار، 24 نوفمبر، أذرتاج

يزور وفد مدينة شاكي الأذربيجانية مدينة كولمار الفرنسية المتآخية. تمثل مدينة شاكي بجناح خاص في السوق الميلادية التقليدية لكولمار.

افادت أذرتاج أن الوفد برئاسة رفاييل منافوف، رئيس القسم لإدارة السلطة التنفيذي لمدينة شاكي التقى عمدة كولمار جيلبر ماير ونائبه الأول إيف هميدينجر ورئيس قسم العلاقات الدولية لبلدية المدينة كلود جانتر.

وقد أشيرت في الاجتماع إلى أحكام ميثاق الصداقة والتعاون الموقعة بين المدينتين ونوقشت إمكانيات تطوير التعاون.

قدم رفاييل منافوف معلومات مفصلة حول تاريخ شاكي وأشار إلى أنه تم إدراج "مركز شاكي التاريخي مع قصر خان" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول تصدير السلع محلية الصنع في شاكي إلى كولمار وإمكانية عرض زيت الوردة إلى السوق الفرنسية واستمرار تبادل المدرسين في تدريس اللغة الفرنسية.

أشير إلى قدوم 3 ملايين سائح سنوياً إلى كولمار التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف شخص وتم التطرق إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال. كما أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات السياحية والثقافية وكذلك الروابط التجارية وتوفير فرص العمل، وكذلك إقامة علاقات في مجال صناعة الحرير.

شارك وفد شاكي في مراسم الافتتاح لمرافق جديدة قبل عيد الميلاد في كولمار.

وعقب حفل الافتتاح، قام ممثلو مجلس مدينة كولمار برئاسة العمدة جيلبرت ماير وأعضاء وفد مدينة شاكي بزيارة الأسواق المنظمة بمناسبة عيد الميلاد في مختلف أنحاء مدينة كولمار، وكذلك جناح شاكي. تعرض في جناح شاكي الميلادي معمولات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية للصانعين في المدينة.

حضر السكرتير الأول لسفارة أذربيجان في فرنسا وقار علييف أيضاً حفل افتتاح سوق كولمار الميلادية.

تستمر سوق كولمار الميلادية حتى 25 ديسمبر.

من الجدير بالذكر أنه تم توقيع ميثاق الصداقة والتعاون بين المدينتين في 20 مايو 2015 في شاكي وفي 20 نوفمبر من نفس العام في كولمار.

شهلا أغالاروفا، المراسلة الخاصة لـ أذرتاج ،

كولمار.