“نيوز بلايز”: الخسائر والنجاة والآمال للنازحين من قاره باغ الجبلية

واشنطن، 24 نوفمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة “News Blaze” الصادرة في الولايات المتحدة مقالاً للكاتبة والصحفية الأمريكية نوريت غرينجر تحت عنوان" الخسائر والنجاة والآمال للنازحين من قاره باغ الجبلية". يروي المقال عن مصير أعضاء الوفد الأذربيجاني من النازحين داخليا والمشرَّدين من قاره باغ الجبلبة والذين زاروا لوس أنجلوس مؤخراً لإطلاع الجمهور الأمريكي على حقائق نزاع قاره باغ الجبلية والعدوان الأرمني على أذربيجان.

تشير نوريت غرينغر إلى أن الصراع في قاره باغ الجبلبة بدأ في عام 1988، عندما اعلنت أرمينيا مزاعمها الإقليمية ضد أذربيجان. أدت هذه الحرب غير المسبوقة التي شنتها أرمينيا إلى التدخل والاحتلال والتطهير العرقي بصورة غير شرعية من قبل القوات الأرمينية في منطقة قاره باغ الجبلبة وفي سبع مناطق متاخمة لقاره باغ الجبلبة. في الوقت الحاضر، يقع ما يقارب من خمس أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً تحت الاحتلال الأرمني.

تشير المؤلفة إلى أن الأرمن بدأوا في إعادة تسمية المناطق السكنية وتدمير التراث الثقافي لأذربيجان في الأراضي المحتلة. ثم تتحدث المؤلفة عن حياة أعضاء الوفد الذين قابلتهم. يورد المقال تفاصيل عن وحشية مذبحة خوجالي التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية ضد السكان المسالمين في أذربيجان في فبراير عام 1992.

توصلت المؤلفة نوريت غرينغ التي هي من أولاد الناس الشاهدين للهولوكوست بعد دراسة تجربة حياة الناس الباقين على قيد الحياة من فظائع قاره باغ الجبلية إلى نتيجة في ختام مقالتها بأن الكراهية مصيبة.

يوسف بابانلي، المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

واشنطن