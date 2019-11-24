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    السفير أليف كيليتش: تمجيد النازيين والإرهابيين سياسة دولة أرمينيا

    ٢٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٠]

    أنقرة ، 24 نوفمبر، أذرتاج

    إن تمجيد النازيين والإرهابيين هو سياسة دولة أرمينيا. فإن لا أساس لمحاولات رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان، مثل قادة الحكومات السابقة في بلد العدوان، للدفاع عن هذه القضية.

    أدلى رئيس مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية (AVİM) العاملة في تركيا السفير أليف كيليتش بهذه التصريحات لوكالة أذرتاج.

    ولفت السفير الاهتمام إلى أن غاريغين تير- أروتونيان المعروف باسم غاريغين نيزده قتل الأتراك للاقتصاص باسباب التعصب القومي والديني والعرقي مشيراً إلى أنه هناك مواد التحقيقات والقرارات القضائية تكشف عن جميع هذه الجرائم. نصب التمثال لهذا المجرم في أرمينيا هو إهانة وتهديد للمبادئ الدولية. وعموماً، إظهار الاحترام للنازيين والإرهابيين ليس بأمر جديد في الحياة الاجتماعية والسياسية لأرمينيا.

    أكد رئيس AVİM أن كل دليل يبين التعاون الأرمني- النازي يسترعي اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية. لأن بطولة النازيين والإرهابيين تعتبر مصدراً للخطر على السلام والاستقرار في العالم أجمع.

    صابر شاهتختلي، المراسل الخاص لوكالة أذرتاج،

    أنقرة

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    السفير أليف كيليتش: تمجيد النازيين والإرهابيين سياسة دولة أرمينيا