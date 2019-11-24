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    تخفيض مدة السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ بضعفين

    ٢٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    في ديسمبر سيطلق الطريق السريع الجديد في مصر لتقليل وقت السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام المحلية أنه وضع الطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله 342 كم قيد الاختبار وأنه سيمكن من تقصير الطريق الحالي بطول 200 كم بين المدينتين. ستبلغ السرعة المسموح بها على الطريق السريع الجديد 120 كم في الساعة.

    في رأي الخبراء، سيتم تخفيض الوقت الذي يقضيه المسافرون من العاصمة إلى مصايف البحر الأحمر من 8-9 إلى 4 ساعات فقط.

    AZERTAG.AZ : تخفيض مدة السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ بضعفين
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