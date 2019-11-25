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    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الصين

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٢:١٨]

    بكين، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر منطقة كوانسي كوان ذاتية الحكم في الصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في مدينة بايسي للمنطقة.

    وقع مركز الهزات الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض في الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي.

    وفقا لوسائل الإعلام المحلية أن شخصا واحدا توفي نتيجة الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الصين
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