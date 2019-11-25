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    حفل إحياء ذكرى الأذربيجانيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الوطنية العظمى بأوسيتيا الشمالية – ألانيا

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٣:١٠]

    موزدوك، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أقيم في 24 نوفمبر حفل إحياء ذكرى الشهداء في فرقة رقم 223 متألفة من الأذربيجانيين الذين شاركوا في تحرير مدينة موزدوك خلال الحرب الوطنية العظمى في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا التابعة لاتحاد روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني يشارك في الحفل المنعقد في موزدوك.

    ألقى كلمة في الحفل رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده ونائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف ومساعد رئيس أذربيجان في الشؤون الاجتماعية والسياسية علي حسنوف وغيرهم وتحدثوا عن دور شعبنا في النصر في الحرب الوطنية العظمى.

    أفيد أن الفرقة رقم 223 أظهرت بطولة كبيرة خلال الحرب. تبلغ حصة أذربيجان في الحرب 80 في المائة من النفط و90 في المائة من زيت المحرك من المنتجات النفطية. هذا مثال واضح على دور بلدنا في النصر.

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