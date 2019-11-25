سومغايت يذيق قراباغ أغدام اول خسارة

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

أذاق سومغايت ضيفه قراباغ أغدام اول خسارة منذ انطلاق البطولة بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 45 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا أدارها الحكم محمدوف أمام 1200 مشجع.

وفتح الحساب روميرو لصالح قراباغ د36 فيما رد عليه بابائي د65 ود69.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من سومغايت ولاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف د72 عن سلوك عدواني .

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع سومغايت إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فيما تجمد رصيد قراباغ اغدام عند 27 نقطة بالمركز الأول.

ويتصدر قائمة الهدافين 4 لاعبين برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.