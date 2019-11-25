صبائل يخسر أمام صباح ضيفه بأهداف قاتلة

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

خسر صبائل باكو أمام صباح ضيفه بثلاثة أهداف جاء الاثنان منها قاتلين مقابل واحد في الجولة الثانية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 46 المنظمة على ملعب أسكو أرينا أدارها الحكم بايراموف أمام 500 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض عيسايف د77 مرماه فيما أنقذ صباح من الخسارة وزميلهم كل من ديالو د88 ود90 وهندريك د90+7.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صبائل ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء الثانية د86.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة صعد صبائل إلى المركز السابع قبل الأخير برصيد 11 نقطة بينما تجمد رصيد صباح عند 13 نقطة سادسا.

ويتصدر قائمة الهدافين 4 لاعبين برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.