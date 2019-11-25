نفطجي يودع غابالا بأربعة مقابل واحد متأخر

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

ودع نفطجي باكو ضيفه غابالا بأربعة أهداف مقابل واحد متأخر في الجولة الثانية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 47 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا أدارها الحكم أومودلو أمام 450 مشجع.

وجاءت أهداف صاحب الأرض من طرف موستيوار د17 وبلودف د24 ومونروز د35 وبلاتيلاس د90+1 بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه لصالح غابالا من دونالد د90+5.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وارتفع نفطجي بهذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة فيما ظل غابالا في قعر الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين 4 لاعبين برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.