موسكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج). قامت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا بزيارة معرض تريتياكوف الحكومي في إطار زيارتها الرسمية الي روسيا. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن النائبة الأولى لرئيس أذربيجان السيدة مهربان علييفا والنائبة الأولى لمؤسسة حيدر علييف السيدة ليلى علييفا تفقدتا بينالي موسكو الثامن للفن المعاصر الذي يواصل فعالياته حاليا. وكان في استقبالهما السيدة زيلفيرا تريغولوفا مديرة معرض تريتياكوف الحكومي والسيدة يوليا موزيكانتسكايا منسقة بينالي موسكو الدولي للفن المعاصر. وقدمت مديرة معرض تريتياكوف الحكومي للنائبة الأولى لرئيس أذربيجان معلومات عن الدورة الثامنة من بينالي موسكو الدولي للفن المعاصر. يشارك في البينالي فنانون من أذربيجان وروسيا والمملكة العربية السعودية والبحرين والنمسا وألمانيا وإيطاليا والصين وهولندا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ويعرضون فيه خمسين من أعمالهم الفنية.

AZERTAG.AZ : السيدة مهربان علييفا تتفقد بينالي موسكو الدولي الثامن للفن المعاصر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده