بكين، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) حوصر ثمانية عمال مناجم بعد اشتباه بوقوع انفجار غاز داخل منجم الفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حكومة محافظة تشيجين أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وذلك في منجم تابع لمدينة بيجيا. ولا تزال أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة.

AZERTAG.AZ : محاصرة 8 عمال مناجم بعد انفجار غاز بمنجم فحم بالصين

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