النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تنهي زيارتها الرسمية إلى روسيا
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٩]
باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أنهت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم زيارتها الرسمية إلى اتحاد روسيا.
أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقبالها على أرض مطار "فنوكوفو - 2" الدولي في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وغيرهما من كبار المسئولين.
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