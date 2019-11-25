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    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تنهي زيارتها الرسمية إلى روسيا

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أنهت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم زيارتها الرسمية إلى اتحاد روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقبالها على أرض مطار "فنوكوفو - 2" الدولي في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وغيرهما من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تنهي زيارتها الرسمية إلى روسيا
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