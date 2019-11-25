النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تنهي زيارتها الرسمية إلى روسيا

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أنهت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم زيارتها الرسمية إلى اتحاد روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقبالها على أرض مطار "فنوكوفو - 2" الدولي في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وغيرهما من كبار المسئولين.