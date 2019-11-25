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    زيرة يفوز على كشله ضيفه بثلاثة مقابل واحد

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    فاز زيرة باكو على ضيفه كشلة باكو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 48 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي في باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 600 مشجع.

    وسجل اهداف زيرة صاحب الأرض سيزار د6 من ركلة الجزاء ود11 وحسينوف د35 ورد عليها قربانوف د45+4.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة ولاعبين من كشله بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من كشله بالبطاقة الحمراء عن سلوك عدواني د60.

    وأضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع زيرة إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة فيما تراجع كشله إلى المركز الثالث برصيده المتجمد عند 19 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين 4 لاعبين برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.

    AZERTAG.AZ :زيرة يفوز على كشله ضيفه بثلاثة مقابل واحد
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