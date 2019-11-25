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    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 126.6 مليون دولار خلال أكتوبر

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر أكتوبر العام الحالي بلغت 126 مليون و696 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 352 مليون و825 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 126.6 مليون دولار خلال أكتوبر
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