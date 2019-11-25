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    سياسة


    وزارة الخارجية تنشر بيانا حول تبادل الزيارات بين الصحفيين الاذربيجانيين والارمن

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٦]

    باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن ليلى عبداللايفا المتحدثة باسم الخارجية الأذربيجانية بأنه جرى تبادل الزيارات لممثلي وسائل الاعلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال الفترة 17-21 نوفمبر بدعم تنظيمي لمكتب الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي. وقد قام صحفيون اذربيجانيون بزيارة أرمينيا ومنطقة قاراباغ الجبلية الاذربيجانية المحتلة بما فيها مدينة شوشا.

    وذكرت ليلى عبداللايفا أن صحفيين ارمن التقوا مع نظرائهم من أذربيجان وممثلي المنظمات غير الحكومية والدوائر الاكاديمية والجماعة الأذربيجانية لمنطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية. وقد قام الصحفيون الأرمن علي هامش الزيارة بزيارة المزارات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

    AZERTAG.AZ : وزارة الخارجية تنشر بيانا حول تبادل الزيارات بين الصحفيين الاذربيجانيين والارمن
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    وزارة الخارجية تنشر بيانا حول تبادل الزيارات بين الصحفيين الاذربيجانيين والارمن