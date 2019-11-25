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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال شهر أكتوبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها مليار و332 مليون و211 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي بلغت 203 مليون و70 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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