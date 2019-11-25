باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج). بلغ حجم العمليات التجارية خلال الشهر الماضي بأذربيجان 3 مليارات و32 مليون و582 ألف دولار امريكي. وصرحت لجنة الجمارك الحكومية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن حصة الاستيراد من حجم العمليات التجارية بلغت مليار و77 مليون و317 ألف دولار اما حصة التصدير منها فبلغت مليار و955 مليون و265 ألف دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تجري عمليات تجارية بمبلغ 3 مليارات دولار في الشهر الماضي

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