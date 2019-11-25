النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

أدلت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بحديث صحفي على هامش زيارة رسمية قامت بها للاتحاد الروسي لوكالة تاس وجريدة روسيسكايا غاريتا الرسمية وقناة روسيا 24. بثت قناة روسيا 24 في الخامس والعشرين من نوفمبر حديثا صحفيا أدلت به النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تحدثت في الحوار الصحفي عن زيارتها الرسمية للاتحاد الروسي مشيرة إلى ربط تقاليد الصداقة والمجاورة المتينة البلدين بعضهما ببعض واتسام العلاقات الأذربيجانية الروسية بعلاقات شراكة استراتيجية متطرقة إلى المشاريع المشتركة المنفذة.

وتناولت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حديثها الصحفي الأعمال المنفذة الرامية إلى تعمق العلاقات في المجال الإنساني بين البلدين والاهتمام في أذربيجان باللغة الروسية والثقافة الروسية والبيئة متعددة الثقافات السائدة في الوطن ومشاركة أذربيجان فاعلا في معرض إنجازات الاقتصاد الشعبي في موسكو بجناح خاص "أذربيجان" . ونوهت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني إلى فعاليات متنوعة لمؤسسة حيدر علييف ناقلة أطيب تمنياتها إلى الشعبين الأذربيجاني والروس بمناسبة عيد رأس السنة القادم في ختام الحديث صحفي.