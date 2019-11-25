مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الدينية يبعث ببرقية الى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بعث خالد عبد الوهاب الملا رئيس مؤسسة جماعة علماء العراق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية ببرقية شكر الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وجاء في البرقية:

"فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف المحترم

تحية طيبة مباركة ... وبعد

فقد تشرفت بالمشاركة في مؤتمر قمة باكو الثانية لرؤساء المؤسسات والقيادات الدينية في العالم، وقد تشرفت بحضور الجلسة الافتتاحية التي شرفتموها فخامتكم وانعقدت تحت رئاستكم في هذا المؤتمر الذي يعد من أهم وأبرز المؤتمرات في عالمنا الإسلامي اليوم، والذي تميز بحضور الكثير من المخلصين الذين يؤمنون بخدمة الإنسانية، ويسعون دائما في الحفاظ على مبادئ هذا الدين الإسلامي الحنيف، وينبذون ويعارضون ممن يسعى لتخريب وتحريف الدين عن مساره الصحيح وأهدافه النبيلة التي تصب في خدمة الإنسانية. ولقد جاء بيان مؤتمر باكو في ظل هذه الظروف التي يمر بها عالمنا الإسلامي اليوم معبرا عن حرص فخامتكم ورغبتكم في خدمة الدين والإنسانية، وقد كلل الله تعالى أعمالكم بالنجاح والإخلاص والموفقية الدائمة، ونرجو متمنين وشاكرين على أن يكون بيننا تعاون مشترك وزيارات متبادلة ومتواصلة من أجل تكملة مسيرة ما تفضلتم به في هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الأخرى التي تحث على خدمة الدين والإنسانية، فشكرا لكم فخامة السيد الرئيس على ما تشرفتم به في هذا المؤتمر، وعلى كرم الضيافة وحسن التقدير الذي لاقيناه منكم ومن معاونيكم وشعبكم، والى أن نسعد ونتشرف بلقائكم مرة أخرى، سوف نعمل جاهدين ونبقى مخلصين للمبادئ والقيم التي عبر عنها بيان باكو الموفر.

أدام الله عزكم وحفظكم وحفظ جمهوريتكم الديمقراطية الحرة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الدكتور

خالد عبد الوهاب الملا

رئيس مؤسسة جماعة علماء العراق

مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية".