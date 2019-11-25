حجم الواردات من اللدائن ومصنوعاتها خلال أشهر يناير - أكتوبر

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

استورد إلى البلد خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الحالي 187 ألف و743 طن من اللدائن ومصنوعاتها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 336 مليون و376 ألف دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 156 ألف و458 طن بقيمة 298 مليون و979 ألف دولار.