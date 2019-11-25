أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تصدرت تركيا وإيران وكازاخستان قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال 10 أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 3 مليارات و641 مليون و507 ألف دولار بزيادة قدرها 851 مليون و818 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع إيران 422 مليون و687 ألف دولار أمريكي بزيادة قدرها 99 مليون و239 ألف دولار ومع كازاخستان 191 مليون و228 ألف دولار بزيادة قدرها 8 ملايين و773 ألف دولار امريكي.